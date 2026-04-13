Финал эпохи Орбана: политолог объяснил, почему партия Фидес потерпела поражение на выборах

Поражение партии Виктора Орбана на парламентских выборах оказалось разгромным, хотя ожидалось более умеренное снижение поддержки, отметил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему "Фидес" проиграла, и за счёт чего победила оппозиция.

Итог выборов для Виктора Орбана выглядит жёстко, но, как объясняет Олег Бондаренко, сам факт поражения не стал сюрпризом — удивил масштаб.

"Во-первых, все социологические опросы показывали, что Фидес проиграет эти выборы, но действительно никто не ожидал, что с таким разгромным счетом проиграет", — отметил Олег Бондаренко.

Ключевой провал случился не на уровне партии в целом, а на местах. Система, которая годами держалась на лояльных кандидатах в округах, дала трещину.

"Фидес в девяносто процентах случаев проиграл по одномандатным округам. То есть выборы проиграли местные кандидаты, одномандатники от партии Фидес", — сказал Олег Бондаренко.

При этом по партийным спискам разрыв оказался минимальным — поддержка "Фидес" никуда резко не исчезла. Но венгерская избирательная модель делает ставку именно на округа, и там партия провалилась почти полностью.

Отдельный фактор — усталость избирателей. Орбан и его команда находятся у власти слишком долго по европейским меркам, и это начинает работать против них.

"Это очень большой срок для любой политической партии власти в Европе. Естественно, есть усталость избирателей и желание обновить лица во власти", — считает Олег Бондаренко.

К этому добавились накопившиеся претензии к местным элитам — коррупция, закрытые связи и ощущение, что власть перестала обновляться. В результате протестное голосование ударило именно по кандидатам "на земле".

Свою роль сыграл и политический фон. Лозунг, с которого Орбан начинал карьеру, неожиданно вернулся — но уже в ином смысле.

"Сейчас "Русские, выходите” кричали в Будапеште, обвиняя Орбана в слишком тесных связях с Россией", — сказал Олег Бондаренко.

