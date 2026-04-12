Цена дешёвой рабочей силы: эксперт объяснил, почему экономика не оправдывает нарушения мигрантов

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поставил под сомнение привычные аргументы в защиту миграционной политики. Эксперт объяснил, почему нельзя закрывать глаза на нарушения ради экономической выгоды, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Юрий Крупнов предложил развести два понятия, которые часто смешивают — экономическую выгоду и базовые нормы общественной жизни. По его мнению, попытки оправдать нарушения со стороны иностранных работников ссылками на пользу для экономики ведут в тупик.

"Мы что, должны как бы закрыть на это глаза и сказать: вы знаете, вот для экономики важно, чтобы мы не заметили то, что происходит?" — задался вопросом эксперт.

Он подчеркнул: поддержание общественного порядка не может быть вторичным. Законы должны применяться одинаково — независимо от того, является человек гражданином России или иностранцем.

Отдельное внимание эксперт уделил вопросу цифрового контроля. Сегодня государство активно внедряет платформы учета мигрантов, однако, по его словам, российские граждане уже давно находятся под более плотным цифровым наблюдением.

"Мы должны понимать, а зачем мы такое неравенство не в пользу российских граждан вообще создаём?" — сказал Юрий Крупнов.

Полная запись программы с Юрием Крупновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.