Мигрантам чертят красные линии: какие слова могут обернуться серьёзными последствиями

Власти пытаются определить, какие поступки трудовых мигрантов можно считать угрозой общественной и национальной безопасности. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как могут формироваться эти критерии и применяться на практике.

По словам эксперта, ключевой вопрос — не в абстрактном "поведении", а в конкретных действиях, которые можно юридически оценить. Именно их и необходимо чётко разделить: где речь идёт о бытовом уровне, а где — о прямой угрозе общественному порядку и безопасности страны.

Крупнов подчёркивает: речь не о создании новых видов нарушений, а о более чётком применении уже существующих норм.

"Мы надеемся, что они будут так или иначе совпадать в целом с правовой системой России, с тем же административным, Уголовным кодексом и так далее", — отметил Юрий Крупнов.

При этом особое внимание необходимо уделить статусу трудовых мигрантов, которые находятся в стране временно. Для них, по мнению эксперта, важно заранее обозначить границы допустимого поведения, чтобы избежать размытых трактовок.

Отдельная проблема — практика работы на местах. Крупнов приводит пример, когда оскорбительные высказывания в адрес страны остаются без реакции.

"Вот полицейский, находящийся в гуще жизни, да? И мы открываем интернет и читаем там: такой-то товарищ, являющийся трудовым мигрантом, нецензурно и оскорбительно выражается по отношению к принявшей его стране", — сказал Юрий Крупнов.

Эксперт признаёт, что на первом этапе возможны спорные решения и ошибки. Однако он считает это неизбежным процессом настройки правоприменения.

