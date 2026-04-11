Основания для выдворения мигрантов обновляют без жёстких мер: система закрывает давние пробелы

Оснований для выдворения мигрантов в России может стать почти вдвое больше, включая даже нарушения общественного порядка и активность в интернете. Насколько серьёзно эти изменения повлияют на миграционную политику, разъяснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Обсуждаемый законопроект предполагает почти двукратное увеличение оснований для выдворения иностранных граждан. В список могут попасть не только серьёзные правонарушения, но и менее значимые эпизоды — от нарушения общественного порядка до активности в интернете.

Юрий Крупнов считает, что воспринимать это как резкое ужесточение не стоит. По его оценке, речь идёт о продолжении линии, которую МВД проводит уже несколько лет после возвращения в своё ведение функций миграционной службы.

"Министерство внутренних дел последовательно ведёт работу по уточнению случаев нарушения миграционного законодательства и принятия действенных мер", — отметил Юрий Крупнов.

Ключевое изменение, по его словам, касается не столько расширения перечня нарушений, сколько практики их применения. Ранее многие ситуации оставались без реакции, поскольку у сотрудников полиции не было чётких правовых оснований для действий. Теперь даже такие случаи, как оскорбления или нарушения порядка, могут оперативно фиксироваться и становиться основанием для дальнейших мер.

"Постовой может тут же составлять протокол и дальше готовить выдворение", — говорит Юрий Крупнов.

Эксперт подчеркнул, что происходящее — это плановая корректировка системы, направленная на устранение пробелов в правоприменении, а не экстренные меры.

