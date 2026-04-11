Ипотечный холод сковал рынок: уровень ставки, который растопит спрос, уже просчитан

Высокие ставки по ипотеке фактически вытолкнули покупателей с рынка недвижимости, считает основатель и почётный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт объяснил, как изменилась логика поведения покупателей в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Аренда внезапно стала не временным решением, а рациональной стратегией.

"Сегодня ставка найма — это 4-5 процентов годовых. А если вы взяли ипотеку, то вы платите 20. Поэтому в четыре раза сегодня приобретение собственного жилья просто дороже по сравнению с наймом", — отметил Константин Апрелев.

При такой ситуации, по его оценке, стратегия меняется: вместо покупки — сохранить средства на депозите и арендовать жильё. Это позволяет не переплачивать и сохранить финансовую гибкость.

"Мне представляется, что выгоднее размещать деньги на депозитных счетах, ждать наступления лучших времен и спокойно себе снимать жилье", — считает эксперт.

Ключевой фактор — ставка. Пока ипотека остаётся заградительной, массовый спрос не возвращается. Но рынок не замер окончательно: сделки идут, но чаще это обмен — когда люди меняют одно жильё на другое, не ориентируясь на цену как таковую. Оживление возможно, но не раньше снижения ставок.

"Как только ипотечная [ставка] снизится на уровень ниже 16 — в районе 14-15 процентов, я думаю, что это позволит вернуться массовому спросу на рынок", — сказал Константин Апрелев.

Полная запись программы с Константином Апрелевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
