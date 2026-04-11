Риелтор назвал способ приручить ипотеку: как снизить переплату и вернуть до 650 тысяч рублей

Высокие ставки и строгие требования банков делают ипотеку всё менее доступной, отметил основатель и почётный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт объяснил, какие факторы влияют на стоимость кредита и как снизить нагрузку, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Рынок ипотечного кредитования сегодня работает по жёсткой логике: чем выше риски для банка — тем дороже деньги для клиента. Именно поэтому заемщикам приходится внимательно следить не только за ставками, но и за собственной финансовой репутацией.

"Если у вас есть возможность улучшить свои кредитные рейтинги, что я имею в виду? Постараться погасить существующие потребительские кредиты", — отметил Константин Апрелев.

Банк оценивает платёжеспособность не формально, а через систему коэффициентов. Чем меньше долговая нагрузка — тем мягче условия. В идеале — закрыть лишние кредиты заранее, чтобы выглядеть для банка более надёжным заемщиком.

Отдельный барьер — первоначальный взнос. Сейчас он фактически закрепился на уровне не ниже 20%, что резко сужает круг потенциальных покупателей. В сочетании с высокой ставкой это превращает ипотеку в инструмент, доступный не всем.

Тем не менее, способы снизить нагрузку остаются. Один из самых ощутимых — налоговый вычет.

"Сегодня у нас есть возможность получить налоговый вычет с приобретения жилья. Если это сумма в два миллиона, то 13 процентов это 260 тысяч. И еще одна возможность — это [вычет с уплаченных процентов по ипотеке на сумму] до трех миллионов", — сказал Константин Апрелев.

В сумме, по оценке эксперта, можно вернуть до 650 тысяч рублей — ощутимая компенсация, которая частично сглаживает дороговизну кредита.

Кроме того, остаётся инструмент рефинансирования — возможность пересобрать ипотеку на новых условиях. Но здесь важно заранее просчитать все сопутствующие расходы, чтобы экономия не оказалась иллюзией.

