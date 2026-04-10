Ставки кусаются — квартиры не продаются: ипотека превратилась в новый инструмент

Рост ставок по ипотеке фактически остановил массовый спрос на жилье, считает основатель и почётный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Эксперт объяснил, при каких условиях рынок может ожить, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Ипотека сегодня доступна формально, но на практике превращается в инструмент для узкого круга задач. Константин Апрелев прямо указывает на ключевую причину — уровень ставок, который делает кредит экономически тяжёлым для большинства.

"Именно эта ставка является в принципе заградительной и неинтересной для большинства наших сограждан, поэтому мне представляется, что пока ставка ипотечная не опустится ниже 16 [процентов], мы не увидим значительного спроса в этом сегменте", — отметил Константин Апрелев.

По его оценке, рынок уже отреагировал на рост ставок: после достижения примерно 16% произошёл резкий спад активности. Сейчас рыночная ипотека занимает лишь около одной пятой всех сделок — это минимальный уровень за последние годы.

В результате меняется и сама логика использования кредитов. Ипотека всё чаще становится не способом "войти в рынок", а инструментом для обмена жилья.

"Ипотеку используют для обменных сделок, то есть когда люди что-то покупают для себя в жилом сегменте, и потом значительную долю этой ипотеки закрывают своей старой квартирой", — говорит специалист.

Альтернатива — классическая схема с одновременной продажей и покупкой — тоже остаётся, но она требует уступок по цене и в итоге обходится дороже. В этом смысле ипотека, даже при высокой ставке, иногда позволяет сохранить баланс сделки.

"За счет ипотеки, именно использования модели ипотечной для сделки по обмену вашего имеющегося жилья на что-то другое, конечно, можно получить сопоставимый экономический эффект и, может быть, даже выиграть", — резюмирует Константин Апрелев.

