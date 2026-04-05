Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких

Алкоголизм почти никогда не влияет только на одного человека, подчеркнул врач-нарколог, психиатр Василий Шуров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как зависимость разрушает семью и почему "безобидные" привычки — опасная иллюзия.

Попытка представить алкоголизм как личное дело — удобная, но ложная конструкция. Страдают все: близкие, дети, финансовое положение и даже безопасность внутри семьи.

"Так не бывает, что один пьет, а другим комфортно. Это денежные потери, репутационные, уровень насилия в семье, дети которыми не занимаются. Это проблема всей семьи", — отметил Василий Шуров.

При этом врач подчеркивает: родственники часто берут на себя чужую ответственность, испытывают стыд и пытаются "спасти" зависимого. Такой подход только усугубляет ситуацию.

Отдельный вопрос — момент, когда человек осознает, что дошел до дна. Как правило, это не философское прозрение, а жесткий удар реальности: тяжелая болезнь, проблемы с законом или потеря работы.

"Белая горячка — это транзиторный психоз. Серьёзные повреждения печени, когда доктор просто распечатывает анализы и говорит: ну следующая стадия — цирроз. То есть проблемы могут со здоровьем быть, проблемы могут быть с законом", — сказал Василий Шуров.

Контролируемое употребление, например, раз в неделю, тоже не безопасно. Это иллюзия контроля, которая может в любой момент смениться зависимостью.

"И действительно, часть людей могут так прожить всю жизнь, но они все время ходят по краю. Мы не знаем, когда это будет два дня, а уже три, когда уже день без этого будет чудом", — считает медик.

Полная запись программы с Василием Шуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
