Курьеры превратили тротуары в гонки без правил: простое правило может резко снизить опасность

Поведение курьеров на улицах всё чаще вызывает вопросы — и не только у пешеходов. Директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснил, какие ограничения стоит вводить в первую очередь и почему без участия бизнеса проблему не решить.

Система доставки выросла быстрее, чем правила для неё. И это уже не мелкая нестыковка, а реальная городская проблема. По мнению эксперта, начинать нужно не с запретов, а с ответственности.

"Поэтому, конечно, в первую очередь нужно разговаривать с бизнесом. И бизнес должен понимать свою ответственность за поведение своих сотрудников", — отметил Илья Ломакин-Румянцев.

Логика здесь простая: если строительная компания отвечает за ограждение опасной зоны, то и сервис доставки не может отмахнуться от того, как ведут себя его курьеры.

При этом эксперт не поддерживает идею резких запретов. Полное перекрытие — быстрый, но грубый инструмент, который ударит и по бизнесу, и по потребителям.

"Я не хотел бы называть это ужесточением правил. Я скорее бы говорил о том, что разумные правила будут модифицированы с учётом того, как изменилась вот эта среда", — считает Илья Ломакин-Румянцев.

Он обращает внимание: правила дорожного движения писались в другой реальности, где не было массовых электросамокатов и армии курьеров. Теперь эту реальность приходится догонять.

"Я бы точно запретил движение на транспортных средствах со скоростью выше, чем скорость пешехода по тротуару. Вот это просто категорически", — сказал Илья Ломакин-Румянцев.

Вторая проблема — хаотичное движение, включая езду против потока. Быстро, удобно — но риск для всех участников движения растёт кратно.

Москва, по его оценке, уже стала сигналом: регулирование начнётся здесь и постепенно разойдётся по другим регионам.

