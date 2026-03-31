Иран заставил говорить о мире уже через месяц: где США неожиданно дали слабину

Иран на практике показал, как можно давить на сильных игроков, считает эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он оценил развитие конфликта.

Война вскрыла уязвимости даже тех, кого привыкли считать неприкасаемыми. Он обращает внимание на поведение США и их союзников.

"В итоге он [Трамп] проигрывает и просит мира. Вот эти все его тайные переговоры, которые в Пакистане, свидетельствуют об этом. Месяц войны. То есть Иран нашёл болевые точки", — считает Игорь Герасимов.

Эксперт проводит прямое сравнение с ситуацией вокруг России.

"Мы воюем пятый год, ни Америка, ни Евросоюз у нас мира не просят. И даже Украина у нас мира не просит. Но да, мы побеждаем", — отметил Игорь Герасимов.

Отдельно он затронул тему возможного обострения в Балтийском регионе. В случае попыток давления, по его мнению, ответ может быть жёстким и асимметричным — вплоть до пересмотра территориальных вопросов и создания сухопутного коридора к Калининграду.

"Если мы ответим нормально, не будет никакой блокады Калининграда. Потому что если что-то будет такое, мы поставим условия", — сказал Игорь Герасимов.

Полная запись программы с Игорем Герасимовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.