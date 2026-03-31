Конфликт вокруг Украины всё больше превращается в личное противостояние европейских политиков. Ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семён Бойков в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как украинский фактор используется в предвыборной борьбе в Венгрии.
История с остановкой поставок, по мнению эксперта, выглядит не как самостоятельный шаг Киева, а как часть более широкой европейской комбинации. На фоне привычных заявлений о "солидарности" ЕС всё это больше похоже на попытку приструнить тех, кто не спешит идти в строю.
При этом отношения между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном уже давно вышли за рамки дипломатического этикета. Политика уступила место личной неприязни — и это активно используют в венгерской внутренней повестке.
"Они уже перешли на личности. […] Конфликт, конечно, налицо. Ну, в политике такое часто бывает", — отметил Бойков.
В Венгрии украинская тема стала почти главным инструментом агитации. Билборды с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен — это не столько про внешнюю политику, сколько про мобилизацию избирателя через раздражение.
Отдельный вопрос — украинские беженцы. Их роль, вопреки распространённым страхам, далека от сценариев политической дестабилизации.
"Украинцы — неплохая рабочая сила. Они и в Польше работают, и в Чехии", — сказал Семён Бойков.
При этом мотивы их отъезда из страны далеки от идеологических.
"Все, кто бегут из Украины, они выступают скорее против Зеленского, против войны", — считает Семен Бойков.
Именно поэтому разговоры о "массовой лояльности Киеву" выглядят скорее как удобный миф, чем как реальность.
