Венгрия нашла способ разогреть электорат: один ход с Украиной бьёт по эмоциям сильнее лозунгов

Конфликт вокруг Украины всё больше превращается в личное противостояние европейских политиков. Ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семён Бойков в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как украинский фактор используется в предвыборной борьбе в Венгрии.

История с остановкой поставок, по мнению эксперта, выглядит не как самостоятельный шаг Киева, а как часть более широкой европейской комбинации. На фоне привычных заявлений о "солидарности" ЕС всё это больше похоже на попытку приструнить тех, кто не спешит идти в строю.

При этом отношения между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном уже давно вышли за рамки дипломатического этикета. Политика уступила место личной неприязни — и это активно используют в венгерской внутренней повестке.

"Они уже перешли на личности. […] Конфликт, конечно, налицо. Ну, в политике такое часто бывает", — отметил Бойков.

В Венгрии украинская тема стала почти главным инструментом агитации. Билборды с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен — это не столько про внешнюю политику, сколько про мобилизацию избирателя через раздражение.

Отдельный вопрос — украинские беженцы. Их роль, вопреки распространённым страхам, далека от сценариев политической дестабилизации.

"Украинцы — неплохая рабочая сила. Они и в Польше работают, и в Чехии", — сказал Семён Бойков.

При этом мотивы их отъезда из страны далеки от идеологических.

"Все, кто бегут из Украины, они выступают скорее против Зеленского, против войны", — считает Семен Бойков.

Именно поэтому разговоры о "массовой лояльности Киеву" выглядят скорее как удобный миф, чем как реальность.

