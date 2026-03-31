Финляндии напомнили о слабом месте: решительные шаги назревают прямо сейчас

Военный аналитик Игорь Герасимов заявил, что у России есть конкретные варианты ответа на внешние угрозы, но не хватает людей, готовых их реализовать. Эксперт в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, какие решения считает необходимыми.

Герасимов начал с главного — с людей во власти. По его словам, проблема не в нехватке кадров, а в их качестве.

Также он обозначил возможные шаги в ответ на недружественные действия. Один из них — пересмотреть отношения с Финляндией. Речь о Сайменском канале, который Россия сдаёт в аренду.

"По Финляндии сразу можно разорвать договор аренды. Это будет ответ, хороший ответ", — утверждает Игорь Герасимов.

Ещё одно предложение касается Эстонии. Герасимов считает, что после завершения спецоперации можно заявить интерес к Нарве и её окрестностям. Он объясняет это вопросами безопасности и тем, что город исторически связан с Россией.

В целом, по его мнению, подобные решения напрямую зависят от людей, которые готовы брать на себя ответственность и доводить такие инициативы до конца.

Полная запись программы с Игорем Герасимовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.