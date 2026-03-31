Выборы в Венгрии перестают быть внутренним делом: Орбану добавляют политический вес извне

Позиции Виктора Орбана на фоне энергетического кризиса неожиданно укрепляются, несмотря на давление извне, отметил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семён Бойков. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, что происходит вокруг венгерских выборов, и как на них могут повлиять внешние игроки.

Ситуация в Венгрии складывается как равновесие двух лагерей — примерно "50 на 50". На одной стороне — действующий премьер Виктор Орбан, делающий ставку на стабильность и контроль цен в условиях энергетических потрясений. На другой — Петер Мадьяр как символ обновления и попытки перезапуска отношений с Евросоюзом.

Семён Бойков не исключает и внешнего давления на исход голосования.

"Я думаю, что, конечно, вмешательство в выборы в Венгрии возможно. Я уверен, что в Брюсселе будут стараться это делать. И будут выводить людей даже на улицы в случае, если их не устроит результат", — отметил Бойков.

При этом у Орбана есть серьёзный союзник за океаном в лице администрации Дональда Трампа. И эта поддержка может сыграть заметную роль в предстоящем голосовании, усиливая позиции действующей власти на фоне внешнего давления.

"Во-первых, идеологически они более близки. […] У них общий враг. Общий враг Брюссель — европейские глобалисты", — сказал Семён Бойков.

