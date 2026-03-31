Украина записала себя в создатели чудо-дронов: громкие слова не выдерживают встречи с реальностью

Разговоры о якобы передовых украинских беспилотниках разбиваются о суровую реальность. Председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему заявления о технологических возможностях Киева преувеличены.

История про "украинские дроны, которые сейчас всех спасут" больше напоминает разговоры на уровне презентаций, а не реального производства.

"От момента "ой, смотрите, я сделал беспилотник" до момента "надо же, он работает на фронте" проходит три-четыре года. Два — минимум, если человек очень сильно старается", — отметил Алексей Живов.

Он подчеркнул, что даже при ускоренном развитии путь от сырого прототипа до боевой системы занимает годы, а не месяцы.

"От плохого желания создать беспилотник до беспилотника — год, и от плохого беспилотника до хорошего — ещё год-два", — считает Алексей Живов.

На этом фоне разговоры о "внезапных прорывах" выглядят, мягко говоря, оптимистично. Особенно если речь идёт о сложных системах вроде дронов-перехватчиков.

Эксперт отдельно указал, что такие технологии требуют не только инженерной базы, но и серьёзных разработок в области искусственного интеллекта.

"С чего вдруг у них там с пустого места появятся передовые какие-то решения, которые можно применять на фронте", — сказал Алексей Живов.

Заявления о возможной помощи арабским странам или контроле стратегических зон звучат громко, но не учитывают реального положения дел. Киев не принимает ключевых решений самостоятельно, а действует в логике внешнего управления.

Параллельно Живов скептически оценил и политическую составляющую — в частности, перспективы сотрудничества Украины с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд ориентируется не на риторику, а на интересы США и собственную экономику.

