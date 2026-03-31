Счёт равный — интрига максимальная: почему выборы в Венгрии превращаются в настоящий детектив

Исход парламентской гонки в Венгрии может оказаться непредсказуемым даже при понятных рейтингах партий, объяснил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семён Бойков. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, почему особенности избирательной системы не позволяют заранее назвать победителя.

В Венгрии усиливается борьба между правящей партией ФИДЕС и оппозиционной "Тиса". Они идут практически вровень, а кампания всё чаще сводится к информационным ударам и скандалам вокруг ключевых фигур.

"Сейчас шансы 50 на 50 у них. И да, как бы используются разные приёмы. По-моему, в феврале разразился медийный скандал против нынешнего лидера оппозиционной партии "Тиса" Мадьяра. Его там обвиняли в каких-то скандалах, сейчас раскручиваются какие-то скандалы, пытаются связать политические элиты Венгрии с Россией", — отметил Семен Бойков.

При этом, даже если партия Виктора Орбана не получит большинства голосов, это ещё не означает поражения. Венгерская система устроена так, что многое решают одномандатные округа — а там результат часто зависит от локальной специфики и трудно поддаётся прогнозу.

"Сейчас прогнозировать трудно, кто победит, а кто — нет на сто процентов. Это, кстати, всё ещё также упирается в особенность избирательной системы Венгрии. Дело в том, что большинство депутатов парламента избирается по одномандатным округам", — считает эксперт.

Даже при снижении поддержки ФИДЕС сохраняет пространство для манёвра. Возможны коалиции с традиционными союзниками или более правыми силами. Но если власть всё же сменится, курс Будапешта может скорректироваться — прежде всего в отношениях с Брюсселем и по украинскому вопросу.

"Не уверен, что будут свёрнуты все торгово-экономические связи с Россией. Напомню, что помимо того, что Россия экспортирует нефть и газ в Венгрии, у нас есть также совместный проект по строительству АЭС "Пакш", "Пакш-2", — сказал Семен Бойков.

По его оценке, даже при смене правительства полный разрыв с Москвой маловероятен — слишком многое завязано на долгосрочные энергетические проекты. Венгрия здесь действует прагматично — и, судя по всему, продолжит так действовать вне зависимости от политических перестановок.

