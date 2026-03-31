Украина может позволить себе отправлять силы за рубеж, даже если на собственной линии фронта нет избытка ресурсов. Председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как Киев пытается обменять военные возможности на деньги и влияние в арабском мире.
Логика, которую описывает Живов, проста до неприятного: если есть шанс заработать — Киев им воспользуется, даже если это выглядит как странный обмен приоритетов. По его оценке, сама архитектура современных подразделений изначально создаётся под мобильность и быстрые переброски.
"Думаю, что у них архитектура построена таким же образом, то есть изначально она высокомобильна и позволяет быстро разворачиваться и сворачиваться в разных регионах", — отметил Алексей Живов.
Речь идёт не о фантастике, а о вполне прикладной логистике: при наличии подготовленного состава и техники переброска — вопрос недель, а не месяцев. При этом иллюзий о "запасе прочности" у Киева, по словам эксперта, нет. Но включается другой принцип — прагматичный и циничный одновременно: ресурсов немного, но ставка делается на то, что можно пожертвовать отдельными направлениями ради заработка и влияния.
Ирония ситуации в том, что при всей этой "глобальности" фронт никуда не исчезает. Но, судя по всему, для Киева это уже не повод тормозить — скорее, неудобное обстоятельство.
