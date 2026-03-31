Своих не хватает, но чужие рынки манят: как Украина осваивает идею армии на вынос

Украина может позволить себе отправлять силы за рубеж, даже если на собственной линии фронта нет избытка ресурсов. Председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, как Киев пытается обменять военные возможности на деньги и влияние в арабском мире.

Логика, которую описывает Живов, проста до неприятного: если есть шанс заработать — Киев им воспользуется, даже если это выглядит как странный обмен приоритетов. По его оценке, сама архитектура современных подразделений изначально создаётся под мобильность и быстрые переброски.

"Думаю, что у них архитектура построена таким же образом, то есть изначально она высокомобильна и позволяет быстро разворачиваться и сворачиваться в разных регионах", — отметил Алексей Живов.

Речь идёт не о фантастике, а о вполне прикладной логистике: при наличии подготовленного состава и техники переброска — вопрос недель, а не месяцев. При этом иллюзий о "запасе прочности" у Киева, по словам эксперта, нет. Но включается другой принцип — прагматичный и циничный одновременно: ресурсов немного, но ставка делается на то, что можно пожертвовать отдельными направлениями ради заработка и влияния.

Ирония ситуации в том, что при всей этой "глобальности" фронт никуда не исчезает. Но, судя по всему, для Киева это уже не повод тормозить — скорее, неудобное обстоятельство.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
