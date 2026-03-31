Театр военных ударов сбрасывает маски: какие несостыковки выдают силы за спиной Украины

Серия ударов по российской инфраструктуре выглядит слишком точной, чтобы быть результатом самостоятельных действий Украины, заявил военный аналитик Игорь Герасимов. О скрытой логике атак и реальных исполнителях эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Дело не только в ущербе, который, по оценке эксперта, составляет около 20%, но и в характере самих операций. Такой стиль Украине просто не свойственен.

"Я давно убеждён, что за этим стоит не Украина, потому что у них ментальный потенциал совсем другой. За этим стоят очень умные люди, это даже не британские спецслужбы", — отметил Игорь Герасимов.

В этой логике Украине отведена роль удобной оболочки, которая принимает на себя внимание, пока реальные организаторы остаются в тени.

"Это война под чужим флагом. Украина на это согласилась, когда стала полуколонией Запада", — считает Игорь Герасимов.

Эта зависимая роль, по его словам, проявляется и в характере самих атак — без сложных схем и длинных маршрутов.

"Атака идёт на Приморск, с территории Финляндии. На Усть-Лугу с территории Эстонии. Никаких там тысяч километров маршрутов с территории Украины нет", — сказал Игорь Герасимов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Своих не хватает, но чужие рынки манят: как Украина осваивает идею армии на вынос
Беспилотники стали валютой: Украина втягивает страны Персидского залива в опасную игру
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
