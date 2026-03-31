Беспилотники стали валютой: Украина втягивает страны Персидского залива в опасную игру

Контакты Украины со странами Персидского залива могут иметь последствия далеко за пределами экономики, заявил председатель Общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. Эксперт рассказал, какие договорённости обсуждаются и чем это грозит, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Украина предлагает партнёрам технологии беспилотников и систем противодействия им, уже проверенные в боевых условиях. Интерес со стороны стран региона не ограничивается технологиями. По его мнению, сотрудничество может включать и финансовую поддержку.

"Соответственно, Зеленский предлагал технологии беспилотных систем и противодействия беспилотным системам, которые уже отработаны на Украине. Арабы предлагали деньги, как минимум", — считает Алексей Живов.

Живов также обратил внимание на более тревожный аспект — возможные неформальные связи. Он указал на историческую роль Саудовской Аравии и распространение радикальных течений.

"Это что значит? Значит, что кроме долларов, которые могут предложить арабы Зеленскому, они могут ему предложить еще свои террористические сети", — сказал Алексей Живов.

