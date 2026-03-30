Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос

Обязательная установка чипов в электросамокаты может стать новым этапом их регулирования, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru она рассказала, как можно решить проблему контроля СИМ.

Рынок средств индивидуальной мобильности уже разогнан — на улицах миллионы устройств, и задним числом их учесть практически невозможно. Закон обратной силы не имеет, а значит, старые самокаты выпадают из любой будущей системы регистрации.

"Да, у нас же закон обратной силы не имеет, поэтому действительно, что делать с теми СИМами, которые уже в рынке... Пока у меня идей, правда, нет", — отметила Ксения Эрдман.

Выход лежит не в классических номерах, а в технологиях, которые уже работают в кикшеринге, то есть о встроенных IoT-модулях. Они позволяют не только идентифицировать устройство, но и отслеживать его поведение.

"Скорее всего, наверное, это действительно было бы самое логичное", — считает эксперт.

Такие модули дают сразу несколько инструментов: можно определить владельца, восстановить маршрут, зафиксировать падение или столкновение. А главное — управлять скоростью в разных зонах города. Это уже используется: в пешеходных местах самокаты автоматически замедляются.

Но даже если появятся номера, их применение упирается в инфраструктуру. Камеры, способные считывать их на пешеходных зонах, есть не во всех городах. Сейчас такая система частично работает только в Москве.

