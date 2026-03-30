Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной

Даже безобидные на вид лекарства могут обернуться серьёзными проблемами для водителей, предупредил доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он рассказал, какие препараты способны привести к лишению прав.

Главная ошибка водителей — уверенность, что назначение врача автоматически делает поездку законной.

"Предписание доктора не разрешает вам управление автомобилем и не освобождает вас от ответственности перед ГИБДД. Потому что люди считают, что если доктор прописал, значит, можно. Ничего подобного", — отметил Александр Шмигельский.

Особенно опасны препараты с кодеином и его производными, а также классические седативные средства вроде корвалола и валокордина. Спиртовая основа может повлиять на показатели алкоголя в крови. Отдельный риск в их составе — фенобарбитал. Он действует дольше, чем кажется, и может "всплыть" при проверке спустя недели.

"Фенобарбитал выводится две недели. Однократный приём может привести к тому, что через неделю-десять дней вам сделают тест и обнаружат его. И вы попадёте в ситуацию, когда вы уже забыли, когда это сделали", — объяснил эксперт.

Под удар попадают и другие группы: антигистаминные препараты, обезболивающие с центральным действием, а также некоторые средства от давления и даже лекарства от простуды. Их объединяет одно — влияние на реакцию, внимание или показатели анализов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
