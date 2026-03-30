Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы

Проблема массового обучения правилам дорожного движения упирается не в желание людей, а в отсутствие системы, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. О том, как можно изменить подход к обучению и повысить безопасность, эксперт рассказала в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Сегодняшняя инфраструктура обучения попросту не рассчитана на десятки миллионов потенциальных участников движения — от пользователей самокатов до будущих водителей.

"Открыть классы везде обучения невозможно. Нет таких возможностей у наших автошкол", — отметила Ксения Эрдман.

При этом и сами граждане не спешат учиться. Пока нет обязательной регистрации или контроля, мотивация платить за курсы выглядит сомнительной.

"Зачем я пойду платить дополнительные деньги, чтобы получить бумажку, которую, в общем, никто не спросит", — сказала эксперт.

Выход можно найти не в расширении автошкол, а в реформе школьного образования.

"Курс должен быть большой, сквозной с первого класса по одиннадцатый, и причем он должен быть ступенчатый", — считает Ксения Эрдман.

Идея проста: сначала — базовые навыки пешехода, затем — велосипед, позже — самокаты и другие средства микромобильности. В старших классах — уже полноценная подготовка к вождению. Такой подход не просто даёт знания, а формирует привычку безопасного поведения на дороге.

По сути, речь идёт о том, чтобы перенести обучение из узкой профессиональной сферы в повседневную жизнь — туда, где человек действительно сталкивается с дорожной средой каждый день.

Полная запись программы с Ксенией Эрдман будет доступна на видеоканале Правда ТВ.