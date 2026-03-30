Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Водитель превращается в сонного пилота: препараты, которые незаметно отключают внимание на дороге

Некоторые препараты могут сыграть с водителем злую шутку. Доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал, какие лекарства опасны в дороге и как правильно обрабатывать раны.

Весенний сезон превращает аллергию из бытовой неприятности в фактор риска — особенно для тех, кто за рулём. Но антигистаминные препараты первого поколения не безопасны для водителей.

"Они, к сожалению, дают эффект седативный", — сказал Александр Шмигельский.

Такие средства действуют напрямую на рецепторы и действительно быстро снимают симптомы. Но за эффективность приходится платить снижением концентрации. Поэтому держать их в аптечке можно, а вот принимать перед поездкой — нет. Современные препараты работают иначе.

"Они не будут вызывать сонливость, но они блокируют эти реакции на более ранних этапах", — отметил Александр Шмигельский.

Отдельно медик остановился на дорожной аптечке. Йод и зелёнка — привычные средства, но использовать их нужно с умом.

"Йод нельзя заливать в глубокие раны", — предупреждает Александр Шмигельский.

Спиртовой раствор повреждает ткани и замедляет заживление. Для обработки ран лучше подойдут перекись водорода, хлоргексидин или аналогичные растворы.

Полная запись программы с Александром Шмигельским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Электровелосипеды выталкивают на дорогу: спор о правах отвёл внимание от главной угрозы
Аптечка в машине обманывает ожидания: спасают не стандартные таблетки, а совсем другой набор
Самокаты больше не сбивают с ног: что на самом деле обрушило статистику ДТП
Водители слишком доверяют кофе: за обычной чашкой скрывается неожиданный поворот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.