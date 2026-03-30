Водитель превращается в сонного пилота: препараты, которые незаметно отключают внимание на дороге

Некоторые препараты могут сыграть с водителем злую шутку. Доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru рассказал, какие лекарства опасны в дороге и как правильно обрабатывать раны.

Весенний сезон превращает аллергию из бытовой неприятности в фактор риска — особенно для тех, кто за рулём. Но антигистаминные препараты первого поколения не безопасны для водителей.

"Они, к сожалению, дают эффект седативный", — сказал Александр Шмигельский.

Такие средства действуют напрямую на рецепторы и действительно быстро снимают симптомы. Но за эффективность приходится платить снижением концентрации. Поэтому держать их в аптечке можно, а вот принимать перед поездкой — нет. Современные препараты работают иначе.

"Они не будут вызывать сонливость, но они блокируют эти реакции на более ранних этапах", — отметил Александр Шмигельский.

Отдельно медик остановился на дорожной аптечке. Йод и зелёнка — привычные средства, но использовать их нужно с умом.

"Йод нельзя заливать в глубокие раны", — предупреждает Александр Шмигельский.

Спиртовой раствор повреждает ткани и замедляет заживление. Для обработки ран лучше подойдут перекись водорода, хлоргексидин или аналогичные растворы.

