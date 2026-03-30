Электровелосипеды выталкивают на дорогу: спор о правах отвёл внимание от главной угрозы

Разговоры о переносе электровелосипедов на проезжую часть вскрывает старую проблему с правилами и контролем, считает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. О том, почему споры уходят не туда, эксперт рассказала в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Попытка навести порядок в микромобильности снова упирается в противоречия: одни транспортные средства ездят без прав, другие — внезапно должны их получать. Логики, по мнению эксперта, в этом немного.

"Мы заставляем, оставляя их по факту все равно на пешеходной зоне, зачем-то говорим о том, что им нужны права", — отметила Ксения Эрдман.

Она напоминает: обычный велосипед давно передвигается по проезжей части без всяких удостоверений, и это никого не смущает. Поэтому сама идея вводить права для курьеров на электровелосипедах выглядит спорной.

"Вопрос не в том, что они не знают правил. Вопрос в том, что они знают: если я нарушу, никто этого не увидит и меня не оштрафует", — считает Ксения Эрдман.

Операторы доставки уже обучают курьеров базовым нормам. Проблема — не в незнании, а в отсутствии контроля. Там, где появляются камеры и реальные штрафы, поведение быстро меняется.

Отдельное беспокойство вызывает разница скоростей. Электровелосипеды ограничены 25 км/ч, но классические велосипеды легко разгоняются быстрее — особенно на спусках. Это снова ставит под сомнение попытки жёстко разделить транспорт по формальным признакам.

"Зачем получать курьеру права на мотоцикл, если его транспорт не разгоняется больше 25 километров в час — большой вопрос", — сказала Ксения Эрдман.

В итоге, резюмирует эксперт, куда важнее не новые категории прав, а неизбежность наказания за нарушения — именно она способна быстро навести порядок.

