Аптечка в машине обманывает ожидания: спасают не стандартные таблетки, а совсем другой набор

Неправильно собранная автомобильная аптечка может обернуться серьёзными проблемами, предупредил доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он рассказал, какие лекарства действительно стоит брать с собой.

Автомобильная аптечка — это не формальный набор из списка, а персональный инструмент выживания. Александр Шмигельский делает акцент на простом, но часто игнорируемом принципе: в дороге должны быть те препараты, которые человек уже использует и знает.

"В аптечке обязательно должны быть те препараты, которые вы используете по жизни. И они должны быть в вашей личной аптечке и в достаточном количестве", — отметил Александр эксперт.

Это не только базовые средства вроде антигистаминных или жаропонижающих. Важно учитывать собственные хронические состояния: проблемы с желудком, склонность к инфекциям, реакции на стресс. Универсального списка здесь не существует — каждый собирает его под себя.

При этом есть и базовые вещи, которые игнорировать не стоит. Например, средства от ожогов. Такие препараты нужны редко, но в нужный момент становятся критически важными.

"Пантенол, мазь, спрей — эта простая вещь бывает крайне редко нужна, но очень необходима в тот момент, когда это произошло", — сказал Шмигельский.

Отдельное внимание эксперт уделил препаратам, которые не лечат, а лишь временно снимают симптомы. В частности, речь о средствах против диареи, которые часто воспринимаются как решение проблемы.

"Сам по себе имодиум не является лекарственным препаратом. Он не лечит болезни, и причину вашей проблемы нужно искать и обязательно на неё воздействовать", — пояснил Александр Шмигельский.

Такие препараты могут помочь доехать до безопасного места, но при неправильном использовании способны ухудшить состояние, вплоть до серьёзной интоксикации.

Автор Вероника Эйнуллаева
