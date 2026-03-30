Самокаты больше не сбивают с ног: что на самом деле обрушило статистику ДТП

Снижение аварийности с электросамокатами оказалось не кратковременным всплеском, а устойчивым трендом, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. За счёт чего это произошло, она рассказала в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Статистика, которая ещё недавно пугала, теперь показывает обратное движение. Число инцидентов снизилось на 25 процентов, а в Москве — на 60.

"Потихоньку народ начал понимать, что есть некие правила. Плюс достаточно жёсткая теперь работа идёт с компаниями кикшерингов", — объясняет эксперт причины такой динамики.

Однако существует другая проблема — пользователи вне легальных компаний, которых фактически никто не контролирует.

Однако масштаб использования электросамокатов впечатляет: десятки миллионов пользователей по всей стране, из них значительная часть активно ездит.

"Активных где-то 25-30 [миллионов]. А суммарно мы считали, последний раз было, по-моему, порядка 60 миллионов", — считает Ксения Эрдман.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
