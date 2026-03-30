Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Водители слишком доверяют кофе: за обычной чашкой скрывается неожиданный поворот

Кофеин может не только бодрить, но и неожиданно усыплять водителей, предупредил доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, почему кофе иногда подводит за рулём и от чего зависит его эффект.

Для водителя чашка кофе — не всегда спасение от усталости. Всё зависит от того, как именно вещество ведёт себя в организме.

"От формы сочетания непосредственно кофеина с другими веществами будет зависеть, насколько он действует, как быстро всасывается и как метаболизируется", — пояснил Александр Шмигельский.

При этом важную роль играет не только сам напиток, но и генетика. Один человек бодрствует после чашки кофе, другой — зевает через полчаса.

"Сочетание генов регулирует силу воздействия и скорость разрушения — это два разных процесса", — пояснил Александр Шмигельский.

Отдельно эксперт остановился на составе кофе. В зерне есть не только кофеин, но и теобромин — вещество с противоположным действием.

"Теобрамин вызывает обратный эффект кофеина, он вызывает наоборот сонливость", — сказал Шмигельский.

В растворимом кофе часто используется внутренняя часть зерна, где теобромина больше, чем кофеина. Отсюда сначала лёгкая бодрость, а затем резкое "проваливание" в усталость. Кофеин временно блокирует рецепторы сна, но когда его действие заканчивается, накопившаяся усталость накрывает сразу и резко. Особенно опасно это за рулём — момент, когда человек "отключается" на секунды, может стоить жизни.

