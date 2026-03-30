Бум самокатов утих — но улицы не опустели: индустрия вошла в новую фазу

Рекордные темпы роста кикшеринга остались в прошлом, но рынок по-прежнему набирает обороты, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru она рассказала, как отрасль выходит на плато и чего ждать от новых мер регулирования.

Эффект "первого бума" в кикшеринге закончился — и это нормальная стадия развития. Раньше рынок рос скачками, теперь он постепенно насыщается: пользователи уже распределены, сервисы заняли свои ниши. При этом масштабы остаются внушительными.

"243 миллиона поездок было совершено на прокатных электросамокатах в прошлом году", — сообщила Ксения Эрдман.

С личным транспортом всё сложнее — его просто не считают.

"На частных, к сожалению, мы посчитать не можем, это просто невозможно", — пояснила эксперт.

По её оценке, если учитывать и частные СИМ, общее число поездок можно смело увеличивать вдвое.

Сезон по-прежнему зависит от погоды. Самокаты возвращаются на улицы, когда исчезает снег, тротуары высыхают и температура стабильно держится выше нуля даже ночью. В южных регионах движение уже началось, тогда как Сибирь и Дальний Восток пока ждут тепла.

На этом фоне усиливается внимание властей. Обсуждаются новые ограничения, прежде всего для курьеров на электровелосипедах — их хотят убрать с тротуаров. Параллельно звучат предложения ужесточить правила для всех средств индивидуальной мобильности.

Ксения Эрдман скептически оценивает часть таких инициатив.

"Очень смешно, когда какой-то регион запрещает, например, перемещение по городу целиком, а потом отчитывается о нулевой аварийности", — отметила эксперт.

