Машина мчит — кровь застывает: один ритуал не даст долгой дороге ударить по сосудам

Длительные поездки без остановок могут обернуться серьёзными проблемами для здоровья, предупредил доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский. В эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он рассказал, какие опасные процессы могут возникнуть в организме, если не делать перерыв.

Остановка на трассе — это не просто пауза на кофе, а необходимая "перезагрузка" для организма. Даже короткая неподвижность за рулём запускает процессы, которые человек не чувствует сразу, но последствия могут быть крайне неприятными.

Эксперт напомнил, что основная нагрузка приходится на ноги.

"Ноги — это практически 30 процентов веса человеческого тела. В положении сидя происходит застой венозный", — пояснил Александр Шмигельский.

При ходьбе мышцы помогают крови двигаться вверх, а в машине этот механизм фактически выключается. Отсюда простое правило: если выходите из машины — нужно двигаться.

"Нужно обязательно сделать приседания или пройтись по стоянке, чтобы движение мышц ног обязательно осуществилось", — рассказал Шмигельский.

Особенно это важно для людей с варикозом. В ином случае это может привести к тромбозам и опасным осложнениям.

Помимо ног страдает и спина. Здесь помогают наклоны и простая разминка — не ради формы, а чтобы потом не пришлось ехать дальше с болью.

Отдельно Шмигельский затронул тему бодрости за рулём. Он развеял популярный миф о "магии" энергетиков: длительный эффект зависит не от напитка, а от особенностей организма. Кофеин действует по-разному — на это влияет генетика и скорость его переработки.

Иначе говоря, ни кофе, ни энергетики не заменят нормальный отдых. А вот короткая остановка вполне может сохранить здоровье и даже жизнь.

