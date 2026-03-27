Боевой раскрас одиночества: яркий стиль запускает механизм, который работает против самого человека

Желание быть красивым нередко оказывается попыткой одновременно привлечь внимание и спрятаться, объяснила кандидат психологических наук Ирина Обухова. Эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как тревога заставляет человека выстраивать сложную игру с собственной внешностью.

Специалист говорит о более тонкой вещи: за ярким образом нередко скрывается противоречие. С одной стороны — потребность быть замеченным. С другой — страх быть увиденным по-настоящему.

"Это когда я хочу, чтобы на меня обратили внимание. При этом я хочу за собственную внешность спрятаться", — сказала Ирина Обухова.

Получается странная конструкция: сначала человек усиливает сигнал "посмотри на меня", а затем как будто прячет себя за этим же образом. Внешность начинает работать как витрина — она привлекает, но не пускает внутрь сразу.

Причина здесь не в эстетике, а в тревоге, которая становится фоном для всех решений. В такой логике внешние изменения превращаются в своего рода внутренний ритуал: если я что-то с собой сделаю — станет легче, понятнее, безопаснее.

"Я делаю всё, чтобы заключить сделку с собой. Чтобы найти какой-то алгоритм счастья, что называется", — считает Ирина Обухова.

В итоге дело не в красоте — это просто инструмент, с помощью которого человек пытается справиться со страхом и неопределённостью.

Полная запись программы с Ириной Обуховой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
