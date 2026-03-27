США уже проговорились: конфликт вокруг Ирана получил прямое объяснение

Причины войны вокруг Ирана упираются не только в политику, но и в ресурсы, считает доктор политических наук Тегеранского университета Сейед Хамзе Сафави. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как энергетические интересы и вопрос безопасности определяют поведение Тегерана.

Корень конфликта лежит в борьбе за контроль над нефтью, и эта мотивация даже не скрывается.

"Они открыто сказали, что мы начали эту войну за доминирование над иранской нефтью. Он открыто сказал, что война началась за доминирование над иранской нефтью", — отметил эксперт, ссылаясь на заявление директора американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррода Эйгена.

Для Ирана это вопрос не только экономики, но и выживания. Отсюда — более жесткая линия и отказ от прежней дипломатической мягкости.

"Быть добрым по отношению к другим не работает", — отметил Сафави.

Отдельно он указал на географические рычаги давления, которыми Тегеран до сих пор почти не пользовался. Речь идет о возможности перекрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута мировой торговли нефтью.

"Возможность была перекрыть Ормузский пролив. Это геополитический подарок для Ирана", — считает Сафави.

Эксперт также обратил внимание на масштаб разрушений - ущерб инфраструктуре превышает 100 миллиардов долларов. Разрушены как военные, так и гражданские объекты, и это усиливает вопрос о правомерности самого конфликта.

Внутри страны сохраняется единство: парламент, правительство и военные действуют согласованно и не демонстрируют серьёзных разногласий. При этом главный запрос Тегерана — не просто прекращение огня, а гарантии безопасности.

"Если они согласятся на прекращение огня, что сможет гарантировать, что через несколько месяцев они снова не нанесут удар по Ирану? Им нужны какие-то гарантии", — подчеркнул он.

