Филлеры не заполнят пустоту в сердце: когда уход за собой становится криком о помощи

Чрезмерные изменения внешности могут быть сигналом глубинной внутренней неудовлетворенности, заявила кандидат психологических наук Ирина Обухова. О скрытых мотивах стремления к "идеальной" внешности она рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Разговор о внешности в публичном пространстве обычно сводится к банальному: "нравится — не нравится". Однако Ирина Обухова предлагает смотреть глубже — туда, где начинается не мода, а психология.

За стремлением к ярким и порой чрезмерным изменениям внешности часто стоит желание вызвать реакцию.

"То есть всегда вызвать в мужчине ту или иную реакцию. Вопрос: каких мужчин это привлекает?" — считает Ирина Обухова.

Эксперт обращает внимание: сам по себе уход за внешностью — не проблема. Человек вправе делать со своим телом всё, что считает нужным. Но ключевой вопрос — мотивация.

"Кого я хочу, чтобы во мне видели? И кто этот человек, который во мне это увидит, и кого я хочу привлечь?" — обозначила Ирина Обухова вопросы, которые нужно задавать себе перед различными модификациями.

Отдельный акцент специалист делает на психологических причинах таких решений — в частности, на глубокой внутренней пустоте и неудовлетворённости собой.

"Это, в общем-то, такой вопль по сути, независимо от возраста", — сказала Ирина Обухова.

В итоге за яркими губами, ресницами и скульптурированным лицом может стоять не только эстетика, но и потребность быть замеченным — иногда почти детская по своей природе.

