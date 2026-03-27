Иран лишает войну зрения: тактика против баз США в Персидском заливе раскрыта

Военные приоритеты Ирана меняются под давлением реальной войны, заявил доктор политических наук Тегеранского университета Сейед Хамзе Сафави. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как Тегеран выбирает цели и почему разочаровался в международных институтах.

Иран, по оценке эксперта, сделал жесткий вывод: в условиях конфликта рассчитывать приходится прежде всего на собственные ресурсы. Международные структуры, которые должны были бы сдерживать эскалацию, фактически не справляются со своей ролью.

"Я не знаю, почему они поняли, что объединенные нации сейчас совершенно бесполезны. Они не в состоянии сделать ничего. И другие страны в мире, за исключением России и Китая, никто не осудил незаконное вторжение в Иран", — отметил Сейед Хамзе Сафави.

Логика ударов, как поясняет эксперт, строится не на символизме, а на практической необходимости. Основное внимание сосредоточено на странах Персидского залива, где размещены американские базы и системы отслеживания.

"США и Израиль используют эти территории как основу для их борьбы и атаки с Ираном. Используют радары, чтобы отслеживать иранские ракеты. На первом этапе вы должны уничтожить все эти возможности и инфраструктуру", — сказал Сейед Хамзе Сафави.

Речь идет о последовательной стратегии: сначала устранить инфраструктуру наблюдения и поддержки, затем усиливать давление по другим направлениям, включая Израиль.

При этом внутри иранского руководства нет полного единства в вопросе выбора целей. Обсуждаются разные варианты, однако общий курс сохраняется.

"Может быть, существуют некоторые различия. Кто-то предпочитает атаковать цели в Средиземном море, а некоторые говорят, давайте атаковать цели в Персидском заливе", — считает Сейед Хамзе Сафави.

Эксперт также обращает внимание на тактику противника, когда военные объекты размещаются среди гражданской инфраструктуры. Это серьёзно усложняет выбор целей.

В результате формируется жёсткий подход: если правила нарушаются одной стороной, вторая начинает действовать по тем же принципам.

