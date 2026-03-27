Зеркало пугает сильнее скуки: истинные причины массовой тяги к переделкам внешности

Страх старости всё чаще маскируется под моду на "улучшенную" внешность, считает кандидат психологических наук, основатель и руководитель единственного в России психологического театра "Мы плюс Вы" Ирина Обухова. Эксперт в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru объяснила, почему стремление к шаблонной красоте нередко превращается в попытку спрятать внутреннюю пустоту. в эфире программы.

Современная мода на косметические переделки давно вышла за пределы простого желания нравиться себе. Человек пытается собрать новую версию себя из губ, ресниц и чужих стандартов, будто этого достаточно для чувства полноценности.

"То, что у человека в голове, это его реальность. Если у него в голове, что он красив, если даже, понимаете, ресницы сделает до колен, и губы тоже будут свисать тоже до колен — не вопрос", — сказала Ирина Обухова.

Эксперт подчеркнула, что человек вправе видеть себя так, как он себя ощущает. Но рядом с этим правом работает и другой механизм: массовая культура настойчиво подсовывает образ "безопасной" красоты, похожей на картинку с обложки, где всё выверено, унифицировано и будто заранее одобрено обществом.

Обухова заметила, что женщины часто идут на болезненные и порой неудачные изменения во внешности не из каприза, а в надежде получить через это счастье, признание и новую жизнь. Красота становится не выражением личности, а билетом в желаемую реальность, хотя на деле такой билет нередко оказывается подделкой.

"Мне кажется, что это попытка остановить время, и люди боятся старости больше, чем пустоты. Потому что сейчас идёт сдвиг в казаться, а не быть", — отметила Ирина Обухова.

Особенно показательно, когда за омоложением гонятся уже зрелые женщины, для которых это выглядит не как игра в стиль, а как спор с возрастом. Здесь, считает эксперт, проявляется не столько любовь к красоте, сколько страх перед увяданием и желание укрыться за внешней оболочкой, чтобы окружающие не сразу добрались до того, что внутри.

Обухова подвела это к простой, но неприятной мысли: нынешняя культура внешности всё чаще учит не жить, а производить впечатление. За этим стоит не сила, а уязвимость — попытка спрятаться за лицом, которое должно понравиться всем.

Полная запись программы с Ириной Обуховой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.