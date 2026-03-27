Миф о слабом звене рассыпался в прах: Иран нашёл способ перехватить инициативу у США

Иран не только выдержал первый удар, но и начал перехватывать инициативу в противостоянии с США. Доктор политических наук Тегеранского университета Сейед Хамзе Сафави объяснил в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, какие выводы сделали иранцы из конфликта.

До начала конфликта многие аналитики, особенно на Западе, исходили из простой логики: Иран — слабое звено, которое не выдержит давления. Но реальность оказалась другой.

"Иран слишком слаб и немного потребуется времени для коллапса Исламской Республики и Ирана. Это лёгкая цель", — отметил Сейед Хамзе Сафави.

Однако, добавил он, спустя месяц боевых действий страна не только не рухнула, но и продолжает сопротивление.

По словам эксперта, произошёл сдвиг в восприятии силы и дипломатии. Если раньше ставка делалась на переговоры, то теперь приоритет изменился.

"Переговоры и дипломатия — это очень хорошие способы. Но, к сожалению, это урок, который иранцы выучили — переговоры иногда не будут работать", — считает Сафави.

Отсюда — переход к более жёсткому подходу: выживает тот, кто способен защитить себя. Иран доказал, что может противостоять даже крупнейшей мировой державе.

Отдельный эффект дала внутренняя консолидация. Конфликт, как ни парадоксально, снизил уровень разобщённости внутри страны.

"Если вы поговорите с простыми людьми, вы увидите, что большинство людей сейчас объединились, и они против агрессии США прямо сейчас", — сказал Сейед Хамзе Сафави.

Эксперт также затронул тему восприятия верховного лидера. По его словам, слухи о его оторванности от общества не подтвердились.

"Он доказал, что он жил вместе с людьми, как обычный человек и не предпочел сохранить свою жизнь", — отметил Сафави.

В итоге, по его оценке, конфликт стал для Ирана не точкой слома, а фактором мобилизации — как политической, так и общественной.

