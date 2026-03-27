Большая игра возвращается: передел Ближнего Востока скрывает куда более серьёзную угрозу

Конфликт вокруг Ирана — это не отдельный кризис, а элемент глобального передела влияния, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Он объяснил в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой, как крупные державы делят влияние в регионе.

Эксперт напомнил, что существовавший баланс устраивал ключевых игроков региона, включая Москву. Но теперь этот порядок начали целенаправленно размывать.

"Теперь против этого статуса-кво начала действовать коалиция Тель-Авива с Вашингтоном. Лондону говорят: всё, хватит", — считает Икбаль Дюрре.

Он связывает происходящее с попыткой ограничить влияние Ирана и одновременно — косвенно — сдержать позиции России и Китая в регионе. Контроль над ключевыми точками, включая Ормузский пролив и транспортные коридоры, становится центральным элементом борьбы.

По словам политолога, речь идёт о новой версии исторической "Большой игры", только теперь с американским акцентом.

"Это называлось большая игра английская, а сейчас начинается американская. Поэтому при чём здесь Трамп? Трампа не было бы, что они — не выиграют это дело, американцы?", — сказал политолог.

Однако абсолютных побед в таких конфликтах не бывает. Каждая сторона будет заявлять о своём успехе, даже если реальные результаты окажутся компромиссными.

Отдельно он затронул вопрос возможного ухода США из региона. По его мнению, Вашингтон вряд ли откажется от своих позиций добровольно, несмотря на примеры Афганистана или Ирака. Вместо этого более вероятен сценарий переговоров с другими центрами силы — Россией и Китаем — о новом распределении влияния.

