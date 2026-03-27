Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил

Баланс вокруг Ирана складывается не по простой логике "сильный против слабого", считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой он рассказал, почему происходящее нельзя объяснить решениями одного человека.
"Неужели это всё так? Нет, конечно. Если бы не Трамп, кто-нибудь другой завтра бы сделал", — считает Икбаль Дюрре.
Эксперт подчёркивает: американская политика формируется не в одиночку, а под влиянием разных центров силы, и президент в этой конструкции — лишь часть механизма.
"Я никогда не верил в то, что один человек может решать судьбу Соединённых Штатов Америки. Ну, этого не может быть", — утверждает политолог.
Отдельно он указал и на личные факторы, которые также могут оказывать давление на политиков.
"Ну эпштейновские вот истории там есть. Но не только это, его личные дела, бизнесы и так далее", — сказал Икбаль Дюрре.
В итоге, как следует из его оценки, ключевые решения принимаются не на уровне эмоций или личных амбиций, а исходя из более широких интересов и расчётов.
