Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Театр теней в Белом доме: президентские указы скрывают работу куда более крупных сил

Правда ТВ » Горячие точки

Баланс вокруг Ирана складывается не по простой логике "сильный против слабого", считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой он рассказал, почему происходящее нельзя объяснить решениями одного человека.

"Неужели это всё так? Нет, конечно. Если бы не Трамп, кто-нибудь другой завтра бы сделал", — считает Икбаль Дюрре.

Эксперт подчёркивает: американская политика формируется не в одиночку, а под влиянием разных центров силы, и президент в этой конструкции — лишь часть механизма.

"Я никогда не верил в то, что один человек может решать судьбу Соединённых Штатов Америки. Ну, этого не может быть", — утверждает политолог.

Отдельно он указал и на личные факторы, которые также могут оказывать давление на политиков.

"Ну эпштейновские вот истории там есть. Но не только это, его личные дела, бизнесы и так далее", — сказал Икбаль Дюрре.

В итоге, как следует из его оценки, ключевые решения принимаются не на уровне эмоций или личных амбиций, а исходя из более широких интересов и расчётов.

Полная запись программы с Икбалем Дюрре будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить
Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
Курды устали ждать чуда: их роль на Ближнем Востоке начинают разыгрывать по новым правилам
Курды устали ждать чуда: их роль на Ближнем Востоке начинают разыгрывать по новым правилам
Дрон приземлился — а конфликт не взлетел: Азербайджан сломал чужую игру одним ходом
Дрон приземлился — а конфликт не взлетел: Азербайджан сломал чужую игру одним ходом
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.