Курды устали ждать чуда: их роль на Ближнем Востоке начинают разыгрывать по новым правилам

Курдский фактор десятилетиями игнорировался, и это, по мнению эксперта, исказило саму логику истории Ближнего Востока. Политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре объяснил, как меняется положение курдов, в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

История региона писалась без одного из ключевых элементов — самих курдов. Именно поэтому попытка пересмотра роли курдов вызывает сопротивление не только на региональном, но и на мировом уровне. Слишком многое пришлось бы пересматривать — от исторических нарративов до политических договорённостей.

Эксперт отмечает, что разговор о независимости сегодня уходит на второй план. Куда важнее — снизить риски и закрепить уже достигнутое.

"Вопрос уже не так стоит для курдов: завтра приобрести независимость или нет. Это уже как карта ляжет. Вопрос уже стоит так. Чтобы меньше жертв", — сказал Икбаль Дюрре.

За последние годы, по его оценке, положение курдов заметно изменилось: где-то появилась автономия, где-то — собственные силовые структуры, а где-то — хотя бы базовые гражданские права. Это не финал, но уже и не стартовая точка.

При этом единая позиция среди самих курдов отсутствует: турецкие курды, не стремятся к отделению, тогда как в других странах настроения отличаются.

"Вот турецкие курды, я знаю, вообще не хотят разделить Турцию", — утверждает Икбаль Дюрре.

Именно эта разнородность делает курдский вопрос сложным и затяжным — без универсального решения и с постоянной оглядкой на интересы государств, в которых живут курды.

