Курдский узел затягивается туже: застарелые обиды превращаются в опасный рычаг давления на Тегеран

Иран может столкнуться не просто с протестами, а с куда более глубокими внутренними противоречиями, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, как курдский фактор вписывается в общий кризис иранского режима.

История отношений курдов с Тегераном — это не про сегодняшние события и не про случайный всплеск недовольства. Речь о давнем конфликте, который лишь периодически выходит на поверхность.

"Там всегда проблематичные отношения. И в этот раз курды, ну, как бы они смотрят, они хотят договариваться с Тегераном", — отметил Икбаль Дюрре.

По его мнению, разговор о курдах нельзя сводить к текущей политической ситуации. Это накопленный пласт противоречий, где статистика говорит сама за себя — среди арестованных и казнённых доля курдов остаётся непропорционально высокой.

При этом недовольство внутри страны гораздо шире. Эксперт прямо указывает: значительная часть населения Ирана не поддерживает существующий режим, и этот фактор нельзя игнорировать.

"Я уверен, что как минимум 60, а так 70, может, и 80 процентов населения Ирана недовольны режимом, который существует" — считает Икбаль Дюрре.

На этом фоне обсуждение будущего страны приобретает жёсткий характер. Вариантов два: либо сохранение государства в текущем виде, либо распад на части. Однако, как подчёркивает эксперт, ни внешние игроки, ни региональные державы не заинтересованы в полном развале Ирана.

"Я не думаю, что кто-то хочет вообще, чтобы Иран распался. В том числе и американцы", — сказал Икбаль Дюрре.

При этом разные страны преследуют свои цели: ослабить Тегеран — да, но не допустить хаоса у своих границ. В этой сложной игре курды остаются фактором, который могут попытаться использовать, но и сами они понимают риски — их уже не раз оставляли без поддержки.

Полная запись программы с Икбалем Дюрре будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
