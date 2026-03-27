Иран оставил ядерный вопрос открытым и пошёл через пролив: попытка давления вскрыла слабое место

Ядерное оружие способно мгновенно превратить страну в игрока другого уровня, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки", где Иран допустил стратегические ошибки.

В истории с ядерным оружием важен не запуск ракеты, а сам факт обладания. Достаточно одного заявления — и страна получает новый политический статус.

"Ядерное оружие — это единственное оружие, которое, если ты однажды утром скажешь, что оно у тебя есть. Это уже политическое оружие, это не практическое оружие. И тогда уже всё, ты становишься ядерной державой", — сказал Икбаль Дюрре.

По его оценке, Иран слишком долго тянул с этим решением. Подготовка может идти годами, но результат достигается в один момент — когда страна заявляет о наличии такого потенциала.

Второй просчёт связан с Ормузским проливом. Это слишком крупный участок мировой торговли, чтобы одна страна могла контролировать его по своему усмотрению. Даже стратегические проливы и каналы в мире подчиняются международным правилам, несмотря на формальную принадлежность государствам.

Отдельно Дюрре затронул тему курдов, подчеркнув, что ошибки совершают все участники международной политики, независимо от статуса.

"Курды всегда допускают ошибки. Да и не курды всегда допускают ошибки. Все допускают ошибки. И Зеленский допустил ошибку", — считает Икбаль Дюрре.

Он также напомнил, что у курдов нет полноценной государственности и устойчивых институтов, что усложняет их положение и делает их зависимыми от внешних игроков.

Полная запись программы с Икбалем Дюрре будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
