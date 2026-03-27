Ближний Восток замер у черты: одна атака запустит катастрофу, которую уже не остановить

Риск удара по ядерным объектам на Ближнем Востоке может обернуться последствиями, сопоставимыми с применением ядерного оружия, заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Эксперт объяснил в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки", почему ситуация в регионе приближается к критической отметке.

Опасность сегодня кроется не только в гипотетическом применении ядерного оружия, но и в ударах по инфраструктуре, которая уже сама по себе является источником глобальной угрозы.

"Да даже не то, что ядерное оружие, а удары. Ведь согласно соглашениям о ядерной безопасности, нанесение ударов и взрыв ядерных объектов — это разнозначное применение ядерного оружия", — отметил Мурад Садыгзаде.

Эксперт поясняет: разрушение атомной станции может привести к последствиям, которые накроют сразу несколько стран. Масштаб — не локальный, а региональный, и речь идёт не о гипотезах, а о вполне просчитываемых сценариях.

Тесное соседство стран на Ближнем Востоке делают любые удары по ядерным объектам особенно опасными. Даже единичное попадание способно превратить обширные территории в зоны, непригодные для жизни.

При этом эксперт подчеркивает: проблема усугубляется тем, что часть политических элит, особенно на Западе, утратила понимание реальных последствий войны. Отсутствие исторического опыта приводит к недооценке рисков, которые для других стран остаются очевидными.

