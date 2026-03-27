Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР

Страны Ближнего Востока всё чаще выбирают осторожный нейтралитет вместо открытых союзов, заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" на он объяснил, как регион лавирует между США, Россией и Китаем.

Ближневосточные государства не стремятся становиться чьими-либо союзниками — они стараются выжать максимум из противостояния сильных игроков. По оценке Мурада Садыгзаде, это не идеологический выбор, а холодный расчёт.

"Они не то что с любовью к кому-то относятся — к американцам, к России, к Китаю — они просто настолько опасаются, что это война больших гегемонов", — отметил Мурад Садыгзаде.

Такая стратегия позволяет не только снизить риски, но и получать выгоду. Турция, например, одновременно работает с разными сторонами, а страны Персидского залива продолжают экономическое сотрудничество с Россией, включая участие в ОПЕК+.

Эксперт считает, что причина этой гибкости — в разрушении прежней мировой системы. По его мнению, старые правила больше не работают, а международные институты утратили влияние.

"Мир уже начинает меняться, он меняется просто потому, что гегемон слишком много захотел", — считает Мурад Садыгзаде.

Он добавил, что США уже не контролируют ситуацию так, как раньше, и вынуждены действовать реактивно.

"Ситуация настолько сильно вышла из-под контроля, что даже американцы, они не сейчас не задают правил игры", — сказал Мурад Садыгзаде.

Полная запись программы с Мурадом Садыгзаде будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
