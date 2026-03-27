Дрон приземлился — а конфликт не взлетел: Азербайджан сломал чужую игру одним ходом

Азербайджан отреагировал на инцидент с беспилотниками куда спокойнее, чем ожидали наблюдатели, отметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Эксперт объяснил причины такой позиции в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Реакция Баку на попадание беспилотников на свою территорию оказалась сдержанной — и это, по словам эксперта, не случайность. Власти страны показали, что понимают, кто и зачем пытается раскачать ситуацию в регионе.

"Официальные позиции власти Азербайджанской республики были проявлены в текущей ситуации, когда попали беспилотники на территорию Азербайджана", — отметил Мурад Садыгзаде.

При этом, как он подчеркнул, жёсткая риторика быстро сменилась прагматикой. Уже через короткое время стороны перешли к переговорам, а Баку продемонстрировал готовность к деэскалации.

"Но я думаю, что всё стало понятно после определенных переговоров между сторонами. То есть конструктивный диалог есть, есть понимание", — считает эксперт.

Сигналом стала и гуманитарная помощь, отправленная вскоре после инцидента. Это выглядело как прямое заявление: Азербайджан не собирается втягиваться в чужие сценарии.

По мнению Садыгзаде, регион сегодня — поле, где разные игроки пытаются стравить соседей, но не все готовы поддаваться.

"Есть понимание, что, безусловно, определенные силы попытаются и Азербайджан, и другие страны регионов, этого все вовлечь", — сказал Мурад Садыгзаде.

Полная запись программы с Мурадом Садыгзаде будет доступна на видеоканале Правда ТВ.