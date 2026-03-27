Священные лозунги оказались ширмой: истинная причина конфликта Ирана и Израиля пугает простотой

Противостояние Ирана и Израиля может быть не идеологической войной, а борьбой за контроль над регионом, считает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Почему это так, он объяснил в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Эксперт напомнил, что подобная логика уже применялась ранее, когда ключевым противником на Ближнем Востоке считался Ирак.

"Тогда главным врагом был именно Саддам Хусейн, потому что это было достаточно большое государство с большой важной армией, и нужно было убрать", — отметил Мурад Садыгзаде.

Сейчас на месте Ирака оказался Иран — как крупный игрок, мешающий выстроить удобную конфигурацию сил в регионе. При этом внутри самого Израиля нет полного единства. Значительная часть общества не поддерживает жесткий политический курс.

"И в целом и ряд светских евреев в самом Израиле, граждан Израиля не поддерживают, потому что это в основном повестка таких ультраправых", — сказал Мурад Садыгзаде.

Отдельной линией он выделил попытки раскачать ситуацию внутри Ирана через курдский фактор и другие инструменты давления. Но это не сработало.

"Пытались эту карту разыграть — не получилось, социально-экономический кризис пытались создать — тоже не получилось", — заявил Мурад Садыгзаде.

В итоге эксперт сводит происходящее к классической борьбе государств за доминирование, где идеология играет второстепенную роль, а решает баланс сил.

Полная запись программы с Мурадом Садыгзаде будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Мир перекрыл дороги, но открыл шанс: Беларусь собирает новую комбинацию вокруг экспорта
Мир перекрыл дороги, но открыл шанс: Беларусь собирает новую комбинацию вокруг экспорта
Иран оставил ядерный вопрос открытым и пошёл через пролив: попытка давления вскрыла слабое место
Иран оставил ядерный вопрос открытым и пошёл через пролив: попытка давления вскрыла слабое место
Беларусь превратилась в крепость без стен: как страна выдерживает давление и не ломается
Беларусь превратилась в крепость без стен: как страна выдерживает давление и не ломается
Миф о железном кулаке Ирана рассыпается: этнические группы живут совсем не так, как малюет Запад
Миф о железном кулаке Ирана рассыпается: этнические группы живут совсем не так, как малюет Запад
Американский поводок порвался: почему Израиль действует вопреки интересам своих покровителей
Американский поводок порвался: почему Израиль действует вопреки интересам своих покровителей
