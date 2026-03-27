Миф о железном кулаке Ирана рассыпается: этнические группы живут совсем не так, как малюет Запад

Разговоры о притеснении народов в Иране не соответствуют реальности, заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки", как живут разные этнические группы внутри страны.

"Во-первых, надо понимать, что в Иране азербайджанцы не ущемлены, как это часто пытаются преподнести. Безусловно, западные медиа пытаются об этом говорить", — отметил эксперт.

Он указал, что в регионах с преобладанием азербайджанского населения люди свободно используют родной язык в повседневной жизни и образовании. При этом сами иранские азербайджанцы во многом интегрированы в государственную систему.

"Говорить о том, что их как-то подавляют, что им не дают центральные власти, то есть репрессии какие-то — это ложь и пропаганда", — сказал Мурад Садыгзаде.

В то же время эксперт отметил, что отдельные проблемные зоны в стране существуют. В частности, напряжённость наблюдается в районах проживания белуджей, где периодически происходят вооружённые инциденты. Также сложная ситуация сохраняется в курдских регионах.

Отдельно он обратил внимание на религиозное разнообразие Ирана, подчеркнув наличие крупной еврейской общины.

"Да, их огромная. Очень большая диаспора. Даже есть представители парламента Ирана", — отметил Мурад Садыгзаде.

По его оценке, тезисы о масштабном внутреннем недовольстве часто используются как инструмент внешнего давления, тогда как внутри страны многие группы сосуществуют без острых конфликтов.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
