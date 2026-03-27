Нежинский рудник как магнит: предложение Беларуси заставило Белый дом пересчитать бюджет

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил США крупную экономическую сделку, которая уже вызвала интерес в Вашингтоне. О деталях и политическом фоне переговоров рассказала историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии, председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru.

В центре внимания — предложение Минска продать Нежинский рудник за сумму, ниже которой торг просто не начнётся.

"Три миллиарда — это минимум, да? То есть это та красная линия, ниже которой Лукашенко не опустится", — отметила Дарья Митина.

Вашингтон не отказался от идеи, но взял время на расчёты. Переговоры, судя по всему, не ограничатся одной сделкой — обсуждается более широкая схема возвращения американского присутствия на белорусский рынок.

Отдельный интерес США связан с геополитическим положением Беларуси. Страна одновременно рассматривается и как союзник России, и как самостоятельный игрок, который может вести собственную линию.

Митина также указала, что экономический диалог сопровождается шагами навстречу.

"Сейчас мы видим некоторые первые шаги: снятие санкций с предприятий, банков и Белавиа", — говорит политик.

По её оценке, это лишь начало многоэтапного процесса, где экономические предложения тесно переплетены с политическими договорённостями. Переговоры идут не с нуля — даже в сложные периоды между странами сохранялись закрытые дипломатические каналы.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Дипломатический танец: как Ближний Восток виртуозно балансирует между Россией, США и КНР
