Мир перекрыл дороги, но открыл шанс: Беларусь собирает новую комбинацию вокруг экспорта

Правда ТВ » Личное мнение

Экономические тревоги подталкивают Минск к переоценке внешних связей, отметила историк и политик Дарья Митина. Она объяснила, почему Беларусь всё чаще смотрит в сторону США, в программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Белорусская экономика, по словам Дарьи Митиной, упирается в простой факт: прежняя модель экспорта больше не работает как раньше. Российский рынок, который долгие годы был ключевым, начал проседать — и это уже не временная турбулентность, а новая реальность.

"Экономика требует диверсификации экспорта. И, конечно, экспорт в Россию проседает", — считает Дарья Митина.

Она обращает внимание на конкретные сигналы из России: сокращение бюджетных расходов, рост налоговой нагрузки и переход к более сдержанному потреблению. Всё это бьёт по спросу — в том числе на белорусскую продукцию.

"Это, в общем, аргумент в пользу того, что экономику нужно диверсифицировать и интересы тоже нужно, естественно, диверсифицировать", — отметила политик.

Отдельная проблема — логистика. Военные конфликты фактически перекрыли привычные маршруты, включая коридор "Север-Юг". В этих условиях для Минска становится критически важным восстановление доступа к портам и транспортным узлам, в том числе через Прибалтику. Здесь, как считает эксперт, США могут сыграть роль давления и посредника.

Но главный козырь Беларуси — калий. Страна входит в пятёрку крупнейших производителей, и на фоне глобальных перебоев с поставками удобрений этот ресурс приобретает особый вес.

"Белорусский калий обретает абсолютно особое значение теперь", — сказала Дарья Митина.

Она добавляет, что для США калий традиционно ассоциировался с Канадой, но ухудшение отношений между Вашингтоном и Оттавой заставляет искать альтернативы. В этом контексте Беларусь становится вариантом, который ещё недавно казался невозможным.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
