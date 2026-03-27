Беларусь превратилась в крепость без стен: как страна выдерживает давление и не ломается

Беларусь уже десятилетиями живёт в режиме идейного противостояния и не считает это угрозой, заявила историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии, председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. Какую роль Минск играет в международной политике, и почему давление Запада не стало неожиданностью, эксперт объяснила в эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Борьба за общественное сознание в Беларуси — не новая история, а затянувшийся процесс, который длится уже более трёх десятилетий.

"Вот это противостояние смыслов, оно никогда и не уходило из Беларуси. Эта война, она идёт и идёт уже очень-очень давно, уже больше 30 лет", — отметила Дарья Митина.

При этом белорусские власти, как считает эксперт, не воспринимают это как критическую угрозу и уверены в устойчивости своей позиции.

Отдельное внимание Митина уделила роли Минска как канала связи между Россией и США. Беларусь, по её словам, остаётся важной переговорной площадкой, что подтверждается событиями последних лет.

"Минск имеет большую важность как один из каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном", — сказала политик.

Внутри европейского направления ситуация куда напряжённее. Минск заинтересован в нормализации отношений с ЕС, но сталкивается с жёсткой позицией соседей.

"Польские политические ястребы пытаются вбить клин между Минском и Варшавой и сделать максимум возможного, чтобы Беларусь обездвижить", — считает Дарья Митина.

Эксперт также указала, что география диктует Беларуси необходимость восстанавливать связи даже в сложных условиях. Речь идёт о транзите, доступе к портам и экономических потерях, включая утраченные активы на украинской территории. Страна без выхода к морю неизбежно зависит от внешних маршрутов и вынуждена учитывать это в политике.

В результате Минск действует в условиях давления сразу по нескольким направлениям — от санкций до закрытых границ — но продолжает искать возможности для манёвра и восстановления связей.

