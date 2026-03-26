Освобождение заключённых в Беларуси запускает многоходовку: ставки выходят за пределы политики

Освобождение более двухсот человек в Беларуси может оказаться лишь первым ходом в куда более крупной игре, считает политик Дарья Митина. В эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru она объяснила, как разворачиваются переговоры вокруг политических заключённых и чего от них ждать.

Белорусские власти уже освободили 235 человек, однако, по оценке Митиной, это только начало более масштабного процесса. Часть освобождённых была отправлена за пределы страны, а остальные останутся под контролем внутри Беларуси.

"Судя по всему, сделка ожидается масштабная, многоаспектная. Договорённости явно будут многоаспектными и разнонаправленными — как экономическими, так и политическими", — считает Дарья Митина.

По её мнению, не стоит сводить происходящее к одному фактору — ни к политике, ни к экономике.

"Не нужно думать, что это какая-то именно политическая договорённость, и не нужно думать, что это чисто, как говорится, про бабло. Нет, ничего подобного", — отметила Дарья Митина.

Эксперт подчёркивает, что Минск действует прагматично, используя благоприятный момент. Геополитическая обстановка, включая изменения на Ближнем Востоке и в мировой логистике, создаёт для Беларуси окно возможностей.

"Лукашенко — политик очень высокого полёта и политик, у которого на первом месте всегда интересы собственной страны", — сказала Дарья Митина.

Отдельно она указала, что инициатива переговоров исходила от американской стороны, а значит, интерес к процессу носит взаимный характер. Беларусь, несмотря на размеры, остаётся важным транзитным узлом и геополитическим перекрёстком.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.