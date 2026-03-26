Гордость дороже санкций: жёсткий отказ Лукашенко стал частью более тонкой игры с США

Резкая реакция Александра Лукашенко на предложения США оказалась лишь частью более сложной политической игры. Так считает историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О скрытой логике переговоров между Минском и Вашингтоном она рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Белорусский лидер неоднократно сам раскрывал детали переговорного процесса — просто многие не обратили на это внимания. Речь шла о выступлениях в разных аудиториях: от парламента до встреч с рабочими коллективами.

Один из эпизодов — эмоциональная реакция Лукашенко на предложение со стороны США. Американская сторона высказывала заинтересованность в том, чтобы Лукашенко извинился перед Литвой.

"Он их послал, как он сам выразился", — отметила Дарья Митина.

Митина поясняет, что повод для таких требований выглядел спорно: речь идёт о ситуации на границе, где Литва ограничивает логистику и экспорт белорусской продукции. В этой логике Минск не считает себя виновной стороной.

При этом параллельно развиваются и другие процессы. Например, частичное снятие санкций с "Белавиа" совпало по времени с освобождением части заключённых.

"Жесты доброй воли, естественно, проходят с подачи американских партнёров", — считает Дарья Митина.

Она добавила, что освобождение осуждённых после событий 2020 года происходит постепенно — либо по завершении сроков, либо в рамках политических решений.

В целом действия Минска в переговорах выглядят прагматично: уступки делаются там, где это возможно, но без принятия требований, которые считаются унизительными или необоснованными.

