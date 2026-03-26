Гордость дороже санкций: жёсткий отказ Лукашенко стал частью более тонкой игры с США

Резкая реакция Александра Лукашенко на предложения США оказалась лишь частью более сложной политической игры. Так считает историк, политик, историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии, председателя профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О скрытой логике переговоров между Минском и Вашингтоном она рассказала в эфире программы "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Белорусский лидер неоднократно сам раскрывал детали переговорного процесса — просто многие не обратили на это внимания. Речь шла о выступлениях в разных аудиториях: от парламента до встреч с рабочими коллективами.

Один из эпизодов — эмоциональная реакция Лукашенко на предложение со стороны США. Американская сторона высказывала заинтересованность в том, чтобы Лукашенко извинился перед Литвой.

"Он их послал, как он сам выразился", — отметила Дарья Митина.

Митина поясняет, что повод для таких требований выглядел спорно: речь идёт о ситуации на границе, где Литва ограничивает логистику и экспорт белорусской продукции. В этой логике Минск не считает себя виновной стороной.

При этом параллельно развиваются и другие процессы. Например, частичное снятие санкций с "Белавиа" совпало по времени с освобождением части заключённых.

"Жесты доброй воли, естественно, проходят с подачи американских партнёров", — считает Дарья Митина.

Она добавила, что освобождение осуждённых после событий 2020 года происходит постепенно — либо по завершении сроков, либо в рамках политических решений.

В целом действия Минска в переговорах выглядят прагматично: уступки делаются там, где это возможно, но без принятия требований, которые считаются унизительными или необоснованными.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
Освобождение заключённых в Беларуси запускает многоходовку: ставки выходят за пределы политики
