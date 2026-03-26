Американский поводок порвался: почему Израиль действует вопреки интересам своих покровителей

Израиль выходит на первый план в ближневосточной политике и всё чаще действует независимо от США, заявил эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. В эфире авторской программы Дарьи Асламовой "Горячие точки" на Pravda. Ru он объяснил, как сейчас определяется баланс сил в регионе.

Внешняя дипломатическая риторика всё меньше отражает реальные процессы, происходящие на Ближнем Востоке. Дипломатия, по мнению эксперта, всё чаще превращается в разговор "для галочки" — громкие формулировки остаются словами, а реальные решения принимаются иначе.

"Дипломатические заявления — это то же самое, что мы на кухне сидим и говорим: завтра соседу набьём морду или не набьём", — сказал Таймур Двидар.

Эксперт предлагает смотреть шире: дело не в отдельных странах, а в том, как перекраивается весь регион. И этот процесс, по его оценке, уже показал, кто занимает ключевую позицию.

"Показано, кто в доме хозяин. Это Израиль. А Израиль для себя уже определил, что хозяин ему уже больше не нужен", — отметил Таймур Двидар.

По его словам, прежняя модель, в которой США выступали главным центром силы, больше не работает в привычном виде. Израиль действует самостоятельно и способен влиять на решения Вашингтона.

Тему раскола в исламском мире эксперт также оценивает иначе. Он не согласен с утверждением, что арабские монархии "предали" Иран.

"Это не предательство. Они никогда не были союзниками", — считает Таймур Двидар.

Он подчёркивает, что противоречия между странами региона имеют глубокие исторические корни и связаны не только с религией, но и с борьбой за влияние.

В целом, по мнению эксперта, мир входит в период серьёзных трансформаций, которые редко обходятся без конфликтов. При этом он признаёт, что предсказать развитие событий сейчас крайне сложно.

